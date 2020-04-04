Прямой эфир
Сюжет:

Еще два пациента с коронавирусом скончались в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Еще два человека, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Москве. Об этом сообщил столичный оперативный штаб 4 апреля.

Помимо положительного теста на SARS-CoV-2 у пациентов была диагностирована двусторонняя пневмония.

Легче лёгкому: из-за карантина воздух в Москве стал чище в пять раз
Содержание пыли возле городских автотрасс снизилось на 40-50%

«Возраст пациентов — 58 и 70 лет. Пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них — хронический бронхит, гипертония, сахарный диабет», — говорится в сообщении.

Таким образом, число жертв коронавируса в России возросло до 45 человек. Всего в стране диагностирован 4731 случай заболевания COVID-19, из них 3357 — в столице. За последние сутки в Москве было зафиксировано 434 новых случая, при этом почти половина новых инфицированных — граждане младше 45 лет.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, Москва остается регионом-лидером по заболеваемости COVID-19. Однако, по оценке главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ситуация с коронавирусом в России развивается по благоприятному сценарию, в том числе благодаря своевременно принятым мерам.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

1 апреля Мосгордума утвердила закон о введении административных штрафов за нарушение гражданами режима повышенной готовности. На следующий день закон подписал Сергей Собянин.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собянин обязал работающих москвичей соблюдать дистанцию из-за COVID-19
Москва заявила о готовности к запуску системы контроля соблюдения самоизоляции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020