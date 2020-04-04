Еще два пациента с коронавирусом скончались в Москве

Еще два человека, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Москве. Об этом сообщил столичный оперативный штаб 4 апреля.

Помимо положительного теста на SARS-CoV-2 у пациентов была диагностирована двусторонняя пневмония.

«Возраст пациентов — 58 и 70 лет. Пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них — хронический бронхит, гипертония, сахарный диабет», — говорится в сообщении.

Таким образом, число жертв коронавируса в России возросло до 45 человек. Всего в стране диагностирован 4731 случай заболевания COVID-19, из них 3357 — в столице. За последние сутки в Москве было зафиксировано 434 новых случая, при этом почти половина новых инфицированных — граждане младше 45 лет.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, Москва остается регионом-лидером по заболеваемости COVID-19. Однако, по оценке главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ситуация с коронавирусом в России развивается по благоприятному сценарию, в том числе благодаря своевременно принятым мерам.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

1 апреля Мосгордума утвердила закон о введении административных штрафов за нарушение гражданами режима повышенной готовности. На следующий день закон подписал Сергей Собянин.

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