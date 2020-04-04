Почти половина из 434 заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет

Из 434 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, подтвержденных в Москве за сутки, почти половина приходится на жителей младше 45 лет. Об этом в субботу, 4 апреля, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

«В столице подтверждено 434 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 3357 случаев коронавируса. Среди новых заболевших 210 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 143 человека — от 46 до 65 лет и еще 67 людей старше 65 лет, причем 15 из них старше 80 лет», — говорится в сообщении.

Также коронавирус подтвержден у 14 детей.

Ранее, 4 апреля, стало известно, что за сутки в России было выявлено 582 новых случая заражения. Таким образом, число инфицированных в стране достигло 4731. При этом из больниц выписаны 52 пациента, за все время выздоровели 333 человека. Количество летальных исходов выросло на девять и достигло 43.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 10:00 мск 4 апреля, в мире заразились 1 118 279 человек, умерли 59 220, из больниц выписаны 229 244 пациентов.

По данным оперштаба на 3 апреля, в России было зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. Из них 2923 случая приходилось на Москву. 4 апреля стало известно, что в столице количество инфицированных выросло до 3357.

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