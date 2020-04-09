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В компании группы «Газпром» подтвереждена первая смерть от коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Первая смерть от коронавируса подтверждена в компании группы «Газпром» — ООО «Газпром трансгаз Югорск», сообщил 9 апреля «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«Пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции скончался в Надымской ЦРБ 9 апреля 2020 года. Житель поселка Пангоды, 47 лет», — рассказал собеседник агентства.

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Мужчина 30 марта был доставлен с симптомами ОРВИ в инфекционное отделение Надымской ЦРБ. 6 апреля у пациента подтвердился диагноз COVID-2019. На следующий день состояние сотрудника «Газпрома» ухудшилось, и он был переведен на искусственную вентиляцию легких. Несмотря на усилия медработников, мужчина скончался.

Ранее 9 апреля стало известно о кончине первого пациента с коронавирусом в Ямало-Ненецком автономном округе.

27 марта «Газпром» официально подтвердил первый случай инфицирования в компании.

В этот же день сообщалось, что компания «Газпром нефть» приступила к превентивному тестированию сотрудников своих предприятий во всех регионах деятельности. На первом этапе будет протестировано более половины сотрудников 80-тысячного коллектива компании. Предполагается, что с помощью тестов будут выявлены работники, у которых заболевание протекает бессимптомно. По результатам тестирования, инфицированные сотрудники отправятся на изоляцию и лечение.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В настоящее время, по данным оперштаба, в России зафиксировано 10 131 случай заражения коронавирусом, всего умерли от инфекции 76 человек, а вылечились ― 698. Случаи зафиксированы в 80 регионах.

По сведениям Worldometer на 9 апреля, количество случаев заражения новым типом коронавируса в мире достигло 1 532 439, при этом скончались 89 716 человек, из больниц выписан 337 471 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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