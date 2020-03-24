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Газпромбанк усилил защиту клиентов от коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Газпромбанк в связи с распространением коронавируса обеспечил все свои отделения в Москве и Подмосковье средствами дезинфекции, защитными масками и перчатками. В ближайшие дни будет завершен процесс оснащения региональных отделений, говорится в пресс-релизе банка, поступившем во вторник, 24 марта, «Известиям».

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Перед началом рабочего дня сотрудникам кредитно-финансовой организации измеряют температуру тела и тех, у кого она повышена, направляют за медицинской помощью. Уже вторую неделю в отделениях банка в Москве бесконтактным способом температуру измеряют и клиентам, а в случае повышенной температуры предлагают вернуться домой и вызвать врача.

В течение рабочего дня помещения отделений проходят дезинфекцию с помощью специально закупленных установок для очистки воздуха.

Большую часть сотрудников Газпромбанк перевел на удаленный режим работы с сохранением заработной платы в полном объеме. Работающие в офисе сотрудники обеспечены медицинскими масками и антисептическими средствами.

Вернувшихся из-за границы сотрудников направляют на тридцатидневный карантин.

По состоянию на 24 марта в России диагностировано 495 случаев заболевания COVID-19, 22 человека вылечились. Случаев летального исхода нет.

коронавирус

По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 395 тыс. случаев заболевания, скончались более 17,2 тыс. человек.

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