Москалькова назвала оправданным введение пропусков в Москве и Подмосковье

Решение властей Москвы и Подмосковья ввести цифровой пропуск является обоснованным. Такое заявление в субботу, 11 апреля, сделала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Такие меры, по ее словам, соразмерны угрозе распространения коронавирусной инфекции, пишет «Интерфакс».

Москалькова назвала важным и необходимым четко описать все процедуры оформления пропусков, чтобы граждане не испытывали трудностей.

Ранее в субботу мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев объявили о введении в столичном регионе цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта. Пешеходам пока пропуска не нужны.

Получить цифровой пропуск москвичи смогут с помощью портала мэра Москвы mos.ru, а также отправив СМС на номер 7377.

При этом гражданам необходимо продолжать соблюдать правила самоизоляции и покидать дома только в случае похода в магазин, аптеку, утилизации мусора или выгула собаки только в пределах района проживания.

О начале постепенного введения в городе пропускного режима для борьбы с распространением коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин сообщил накануне. По словам градоначальника, ограничения будут реализовываться в три этапа.

Первый подразумевает введение пропусков для поездок на работу, второй — для поездок в других целях, а третий — для передвижения внутри района. Пропускная система будет носить заявительный характер.

С 29 марта по 1 мая в Москве из-за распространения коронавируса по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам разрешается покидать жилье только в случаях острой необходимости: при обращении к врачам, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, в московском регионе на 11 апреля зафиксировано 9934 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели ― 568 пациентов, умерли ― 72. Всего в стране с начала эпидемии, по данным портала, зарегистрировано 13 584 случая заражения инфекцией в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились ― 1045.

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