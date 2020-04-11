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Оперштаб объяснил возникновение пробки из «скорых» в Химках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пробка из машин скорой помощи перед зданием клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в подмосковных Химках образовалась из-за большого потока пациентов. Об этом 11 апреля сообщило ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

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«Администрации медицинских учреждений принимают все возможные меры для максимально быстрого распределения пациентов по палатам. Мы просим всех проявить понимание, так как подобные ситуации не носят системный характер», — говорится в сообщении.

В оперштабе подчеркнули, что пациентов с коронавирусом принимают в нескольких частных больницах и федеральных стационарах, в том числе и в Федеральном клиническом центре высоких медицинских технологий. Поток пациентов в последние дни в этом учреждении значительно вырос.

Ранее в субботу «Газета.ру» сообщила, что десятки машин скорой помощи с пациентами, у которых подозревают пневмонию и COVID-19, встали в пробку на въезде в клинический центр ФМБА в подмосковных Химках.

За минувшие сутки, по данным оперативного штаба, в Подмосковье выявлено 152 новых случая заражения коронавирусом.

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