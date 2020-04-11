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В Подмосковье за сутки выявлено 152 новых случая заражения коронавирусом

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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За минувшие сутки в Московской области выявлено 152 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 11 апреля сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с SARS-CoV-2.

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«В Подмосковье за сутки выявлено 152 новых случая заболевания коронавирусом. Из них 54 человека в возрасте от 18 до 44 лет, 54 человека — от 45 до 64 лет, 34 человека — от 65 до 83 лет, а также 10 детей», — пояснили там.

За сутки скончались 14 человек, 75 — выздоровели. В общей сложности, в регионе зафиксированы 1082 случая заболевания.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 11 апреля, в России общее число заболевших достигло 13 584 человек в 82 регионах страны. Умерли 106 пациентов, выздоровели ― 1045.

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