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В Москве число заразившихся коронавирусом превысило 8,8 тыс. человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило 8,8 тыс. пациентов. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 8852 заболевших», — отмечается в Telegram-канале штаба. Как добавила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в последние дни количество таких заболевших в сутки увеличивается на тысячу человек.

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Она добавил, что в больницах столицы примерно 4 тыс. жителей города проходят лечение в связи с пневмонией.

В ближайшие две недели Москва для размещения зараженных новой коронавирусной инфекцией дополнительно развернет до 10 тыс. коек, сказала она.

«Изначально для таких больных мы планировали развернуть для таких больных около 20 тыс. коек, то вчера было принято решение о существенном увеличении количества коек, и в ближайшие две недели только городская система здравоохранения дополнительно направит на борьбу с COVID от 7 до 10 тыс. коек», — добавила Ракова.

Накануне мэр Москва Сергей Собянин объявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе, а также анонсировал постепенное введение пропускного режима в Москве начиная с 13 апреля.

Ранее в субботу сообщалось, что в России за сутки выявлено 1667 новых случаев коронавируса. В стране с начала эпидемии зарегистрировано 13 584 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились ― 1045.

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