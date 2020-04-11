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Московских полицейских начнут проверять на коронавирус

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Сотрудников полиции Москвы начнут проверять на коронавирус со следующей недели. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«Со следующей недели также будут проводиться скрининговые исследования тех работников полиции, которые заняты непосредственно обеспечением общественного порядка», — цитирует ее ТАСС. По словам Раковой, в Москве зарегистрировано около 9 тыс. больных коронавирусом.

Как в субботу сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, в Москве за сутки зафиксированы новые 1030 случаев заражения инфекцией.

В России с начала эпидемии зарегистрировано 13 584 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились ― 1045.

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