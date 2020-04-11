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Собянину предложили использовать дроны для борьбы с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Соруководитель рабочей группы «Аэронет» Национальной технологической инициативы Сергей Жуков предложил мэру Москвы Сергею Собянину использовать в борьбе с распространением коронавируса дроны. Об этом говорится в письме топ-менеджера, которое он направил главе города 8 апреля.

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Как полагает Жуков, беспилотные летательные аппараты можно использовать по ряду назначений. Так, они могут оперативно доставлять анализы, пробы вакцин, лекарства, мониторить массовые скопления людей и оповещать граждан о противовирусных мероприятиях.

Также беспилотники могут контролировать инфраструктуру во время вынужденной остановки предприятий, обрабатывать антисептиками и дезинфицирующими средствами потенциально зараженные территории, отмечает 11 апреля РБК.

Для использования дронов глава «Аэронета» попросил у мэра Москвы помочь организовать беспрепятственный проезд полетных бригад, провоз оборудования, а также организовать софинансирование работы с применением беспилотников.

Как объяснил Жуков в разговоре с РБК, в Москве разрешение на полеты выдается для решения оперативных задач в интересах государства, для проведения спасательных работ и оказания помощи при ЧС.

Ранее, в субботу, в Москве заработал бесплатный велопрокат для курьеров и волонтеров. Велосипеды, по мнению властей Москвы, ускорят доставку продуктов и предметов первой помощи. 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

По данным на 10 апреля, в России число зараженных коронавирусом превысило 11,9 тыс. человек, 94 пациента скончались, 795 выздоровели.

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