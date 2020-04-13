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В Московском регионе временно приостановил работу каршеринг

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Москве и Московской области с 13 по 19 апреля приостанавливается работа каршеринга. Об этом 13 апреля сообщило РИАМО.

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Дана мера связана с усилением борьбы с распространением коронавируса. Соответствующие документы подписали мэр столицы Сергей Собянин и подмосковный губернатор Андрей Воробьев. По словам столичного градоначальника, спрос на эту услугу упал на 60%. Он обратил внимание, что соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно, пишет «Москва 24».

Ограничения затронут не только автомобили каршеринга, но также и такси, у которых отсутствует разрешение на деятельность в Московском регионе. Соответственно, имеющие такие разрешения такси работу продолжат. Таксисты будут обязаны проверять у пассажиров цифровые пропуска с 15 апреля, их москвичи будут должны получать для поездок на транспорте. Сами водители смогут получить их для рабочих целей, действительны они будут до конца апреля.

Меры по борьбе с коронавирусом в Московском регионе ужесточаются для снижения темпов распространения заболевания и нагрузки на систему здравоохранения. С понедельника, 13 апреля, также прекратят работу большинство предприятий и организаций, а те, что продолжат функционировать, должны будут по максимуму перевести сотрудников на удаленную работу.

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12 апреля сообщалось, что каршеринг «Яндекс.Драйв» с 13 по 19 апреля временно приостановит оказание всех видов услуг в Москве из-за введения властями жестких ограничительных мер для уменьшения числа передвижений москвичей по городу на фоне распространения коронавируса, отмечает «Федеральное агентство новостей».

На сегодняшний день в России, по данным оперштаба, зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период выздоровел 1291 человек, число летальных исходов — 130.

К

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