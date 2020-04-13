Прямой эфир
Сюжет:

На сайте мэра Москвы заработал раздел по оформлению цифровых пропусков

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На официальном сайте мэра и правительства Москвы появился раздел по оформлению цифровых пропусков для передвижения граждан.

Код выхода: поможет ли Москве неделя жестких ограничений
Специалисты ждут роста числа заболевших COVID-19 в ближайшие дни

Как ранее заявлял мэр столицы Сергей Собянин, с 15 апреля для поездок по Москве и Подмосковью на личном и общественном транспорте необходимо иметь при себе цифровой пропуск.

Для передвижения по городу пешком, такой пропуск не требуется.

«Пропуск, полученный на территории города Москвы, также действует на территории Московской области. Жителям других субъектов Российской Федерации, планирующих посещение города Москвы, также необходимо получить цифровой пропуск», — говорится в сообщении.

Помимо цифрового пропуска передвижения по городу на транспорте можно осуществлять при наличии действующего служебного удостоверения. Им могут воспользоваться военнослужащие, государственные и муниципальные служащие, судьи, адвокаты, нотариусы, включая их помощников, журналисты, работники ЧОП.

10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе. Он также объявил о введении в Москве пропускного режима с 13 апреля. Роль пропуска играет уникальный код из 16 цифр и букв. С 15 апреля наличие кода будет обязательным. Чтобы оформить пропуск, надо заполнить форму на mos.ru или отправить СМС на 7377. Также можно позвонить по телефону (495) 777-77-77.

Согласно порталу стопкоронавирус.рф, в России зафиксировано 15 770 случаев заражения COVID-19 (2186 за последние сутки), 130 человек скончались, выздоровел 1291 человек.

К

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Москвы предупредили граждан о мошенничестве с пропусками
Таксисты начнут проверять наличие цифрового пропуска у пассажира

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020