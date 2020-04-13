На сайте мэра Москвы заработал раздел по оформлению цифровых пропусков

На официальном сайте мэра и правительства Москвы появился раздел по оформлению цифровых пропусков для передвижения граждан.

Как ранее заявлял мэр столицы Сергей Собянин, с 15 апреля для поездок по Москве и Подмосковью на личном и общественном транспорте необходимо иметь при себе цифровой пропуск.

Для передвижения по городу пешком, такой пропуск не требуется.

«Пропуск, полученный на территории города Москвы, также действует на территории Московской области. Жителям других субъектов Российской Федерации, планирующих посещение города Москвы, также необходимо получить цифровой пропуск», — говорится в сообщении.

Помимо цифрового пропуска передвижения по городу на транспорте можно осуществлять при наличии действующего служебного удостоверения. Им могут воспользоваться военнослужащие, государственные и муниципальные служащие, судьи, адвокаты, нотариусы, включая их помощников, журналисты, работники ЧОП.

10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе. Он также объявил о введении в Москве пропускного режима с 13 апреля. Роль пропуска играет уникальный код из 16 цифр и букв. С 15 апреля наличие кода будет обязательным. Чтобы оформить пропуск, надо заполнить форму на mos.ru или отправить СМС на 7377. Также можно позвонить по телефону (495) 777-77-77.

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