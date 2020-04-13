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Власти Москвы предупредили граждан о мошенничестве с пропусками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Жителей Москвы предупредили о мошенниках, которые предлагают оформить цифровые пропуска для передвижения по городу в социальных сетях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий столицы.

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Отмечается, что они запрашивают персональные данные, в том числе данные паспорта, а также номер телефона для оформления пропуска. В департаменте напомнили, что оформить пропуска можно тремя способами: на портале mos.ru, по телефону единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77 и через СМС на короткий номер 7377.

Также в ведомстве рассказали, что оформление пропуска является бесплатным, поэтому если кто-то предлагает оформить документ за вознаграждение — это мошенники. Жителей попросили сообщать в правоохранительные органы обо всех подобных случаях.

10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе. Он также объявил о введении в Москве пропускного режима с 13 апреля. Роль пропуска играет уникальный код из 16 цифр и букв. Оформлять разрешения начнут с понедельника. С 15 апреля наличие кода будет обязательным.

Согласно порталу стопкоронавирус.рф, в России зафиксировано 15 770 случаев заражения COVID-19 (2 186 за последние сутки), 130 человек скончались, выздоровели 1 291 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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