Прямой эфир
Сюжет:

Приложение Минкомсвязи по выдаче пропусков не распространяется на Москву

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Разработанное Минкомсвязи России мобильное приложение «Госуслуги стопкоронавирус» пока работает в тестовом режиме. Оно не распространяется на Москву, где будет действовать своя система цифровых пропусков, сообщается на сайте ведомства.

Код выхода: поможет ли Москве неделя жёстких ограничений
Специалисты ждут роста числа заболевших COVID-19 в ближайшие дни

Ранее в магазинах приложений App Store и Google Play появился сервис, разработанный Минкомсвязью, который позволяет получить гражданину QR-код в том числе для разрешения выйти из дома по личным делам во время карантина из-за коронавируса.

Мобильное приложение призвано обеспечить предоставление ряда электронных сервисов, которые могут быть востребованы в условиях распространения коронавируса. Оно также может быть использовано для организации пропускного режима в условиях ограничительных мер в любом российском регионе, за исключением Москвы. В столице разработана своя собственная система.

В ведомстве также отметили, что приложение не является обязательным для использования, решение об этом будут принимать региональные власти.

10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе. Он также объявил о введении в Москве пропускного режима с 13 апреля. Роль пропуска играет уникальный код из 16 цифр и букв. Оформлять разрешения начнут с понедельника. С 15 апреля наличие кода будет обязательным. Чтобы оформить пропуск, надо заполнить форму на mos.ru или отправить СМС на 7377. Также можно позвонить по телефону (495) 777-77-77.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ обнаружили приложение с QR-кодами для выхода из дома в России
Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020