Приложение Минкомсвязи по выдаче пропусков не распространяется на Москву

Разработанное Минкомсвязи России мобильное приложение «Госуслуги стопкоронавирус» пока работает в тестовом режиме. Оно не распространяется на Москву, где будет действовать своя система цифровых пропусков, сообщается на сайте ведомства.

Ранее в магазинах приложений App Store и Google Play появился сервис, разработанный Минкомсвязью, который позволяет получить гражданину QR-код в том числе для разрешения выйти из дома по личным делам во время карантина из-за коронавируса.

Мобильное приложение призвано обеспечить предоставление ряда электронных сервисов, которые могут быть востребованы в условиях распространения коронавируса. Оно также может быть использовано для организации пропускного режима в условиях ограничительных мер в любом российском регионе, за исключением Москвы. В столице разработана своя собственная система.

В ведомстве также отметили, что приложение не является обязательным для использования, решение об этом будут принимать региональные власти.

10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе. Он также объявил о введении в Москве пропускного режима с 13 апреля. Роль пропуска играет уникальный код из 16 цифр и букв. Оформлять разрешения начнут с понедельника. С 15 апреля наличие кода будет обязательным. Чтобы оформить пропуск, надо заполнить форму на mos.ru или отправить СМС на 7377. Также можно позвонить по телефону (495) 777-77-77.