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Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Московской области в целях исключения лишних межличностных контактов и осуществления контроля за передвижениями с 15 апреля вводится система пропусков. Такая информация в субботу, 11 апреля, появилась в блоге губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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Пропуск можно будет оформить на портале uslugi.mosreg.ru с понедельника, 13 апреля. Он понадобится для передвижения любым видом транспорта.

Сообщается, что для передвижения пешком пока пропуск не нужен. Однако нужно продолжать соблюдать правила самоизоляции и покидать дома только в случае похода в магазин, аптеку, утилизации мусора или выгула собаки и только в пределах района проживания.

Подмосковный пропуск будет действовать и в Москве для тех, кому нужно приехать в столицу по работе, для посещения медучреждения или в личных целях. При этом его наличие и цели поездки будут проверены на постах ГИБДД.

Пропуск для работы будет действовать до 30 апреля, для посещения медучреждений нужно будет оформлять одноразовый пропуск сколько угодно раз. Совершить поездку с другой личной целью можно будет по одноразовому пропуску, который будет оформляться два раза в неделю.

«Отдельно хочу отметить тех, кому пропуск оформлять не нужно. Это военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, служащие федеральных и региональных органов власти, судьи, адвокаты, нотариусы, журналисты и охранники. Для них необходимо служебное удостоверение», — говорится в сообщении Воробьева.

Ранее в субботу мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал введение в столице с 15 апреля пропускного режима.

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С 29 марта по 1 мая в Москве из-за распространения коронавируса по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам разрешается покидать жилье только в случаях острой необходимости: при обращении к врачам, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных.

квЗа минувшие сутки в Московской области выявлено 152 новых случая заражения коронавирусом. В общей сложности в регионе зафиксировано 1082 случая заболевания. В России за сутки выявлено 1667 новых случаев заболевания. Таким образом, всего в стране с начала эпидемии зарегистрировано 13 584 случая заражения инфекцией в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились ― 1045.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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