СМИ обнаружили приложение с QR-кодами для выхода из дома в России

Мобильное приложение, с помощью которого можно получить цифровые пропуска в виде QR-кодов, разработало Минкомсвязь РФ. Оно уже появилось в магазинах приложений App Store и Google Play, пишет ТАСС в воскресенье, 12 апреля.

Приложение под названием «Госуслуги СТОП Коронавирус» позволяет получить цифровой пропуск для возвращающихся из-за рубежа россиян и выхода из дома во время карантина.

Согласно описанию разработки, приложение позволяет гражданину выбрать подходящий статус и правильно заполнить анкеты для получения мобильного пропуска.

Выданный QR-код, согласно аннотации к приложению, можно при необходимости предъявить сотрудникам правоохранительных органов как на мобильном устройстве, так и в распечатанном виде.

Однако, перед тем как получить данный пропуск, необходимо сначала зарегистрироваться на портале госуслуг и выбрать свой статус из предложенных. После этого нужно указать паспортные данные, адрес проживания, а также приложить фото своих документов и селфи с ними.

Выполнив все условия, в приложении можно будет зарегистрировать выход из дома и указать его причину. После этого пользователь получит QR-код и таймер своего нахождения на улице.

Как сообщает агентство, разработка не была анонсирована Минкомсвязью.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев объявили о введении в столичном регионе цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта. Пешеходам пока пропуска не нужны.

Получить цифровой пропуск москвичи смогут с помощью портала мэра Москвы mos.ru, а также отправив СМС на номер 7377.

При этом гражданам необходимо продолжать соблюдать правила самоизоляции и покидать дома только в случае похода в магазин, аптеку, утилизации мусора или выгула собаки только в пределах района проживания.

С 29 марта по 1 мая в Москве из-за распространения коронавируса по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам разрешается покидать жилье только в случаях острой необходимости: при обращении к врачам, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных.

Вспышка COVID-19, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период выздоровел 1291 человек, число летальных исходов — 130. За последние сутки в Москве было зафиксировано 1306 случаев заражения коронавирусом.

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