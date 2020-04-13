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Власти Москвы рассказали, как отличить волонтеров от мошенников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Во время самоизоляции участились случаи мошенничества. Злоумышленники под видом волонтеров наживаются на доверчивости и беспомощности граждан. Как не стать жертвами мошенников, объяснили москвичам на сайте мэра столицы.

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Настоящие волонтеры прошли необходимую подготовку, они обучены различным навыкам — от бесконтактной передачи продуктов до правильного использования масок, отмечается в сообщении.

«Важно помнить, что волонтер: придет только после того, как вы оставите заявку о помощи, позвонив по телефону горячей линии, либо после обращения на горячую линию акции #Мывместе. О своем визите он предупредит вас заранее; имеет при себе специальный бейдж и паспорт гражданина РФ», — предупреждают московские власти.

Волонтер обязан иметь при себе одноразовую медицинскую маску, перчатки и антисептик и не должен входить в квартиру. В начале общения он должен сообщить номер заявки на помощь.

Если у человека возникли сомнения, он может позвонить по телефону волонтерского штаба или в московский штаб акции #Мывместе и подтвердить личность соцработника.

Ранее психолог профессор Андрей Зберовский рассказал, как уберечь пожилых родственников от мошенников, активизировавшихся в период пандемии коронавируса.

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