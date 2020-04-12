МВД предупредило о мошенничестве со штрафами за нарушение самоизоляции

В МВД России предупредили россиян о фактах мошеннической СМС-рассылки, в которой злоумышленники требуют оплаты штрафа за нарушение режима самоизоляции. Об этом в воскресенье, 12 апреля, рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

«В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают СМС-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения. Данные сообщения не соответствуют действительности», — заявили в полиции.

Ранее 12 апреля эксперты компании Group-IB сообщили о поддельной рассылке от имени ФСИН о необходимости уплаты штрафа за нарушение самоизоляции. Авторы рассылки ссылались на несуществующее постановление ФСИН и под угрозой возбуждения уголовного дела требовали в течение суток оплатить штраф переводом на номер абонента.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале постепенного введения в городе пропускного режима для борьбы с распространением коронавируса. По словам градоначальника, ограничения будут реализовываться в несколько этапов.

Так, в рамках первого из них в городе будут введены пропуска для поездок на работу. На втором — появятся пропуска для поездок в других целях. И на третьем этапе при необходимости — для передвижения внутри района.

8 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил подписанное соглашение между МВД и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения.

Согласно ему, полиция теперь наделена полномочиями выписывать штрафы за нарушение режима повышенной готовности для всех жителей города.

В мэрии Москвы разъяснили, что штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.

7 апреля в Центробанке рассказали о мошенничестве в период пандемии. Гражданам поступают звонки от злоумышленников, обещающих отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтерскую помощь, а в конце беседы просят сообщить реквизиты своей банковской карты, пароль из СМС или же самостоятельно осуществить платеж.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. 2 апреля президент России Владимир Путин продлил в стране период нерабочих дней до 1 мая. Обе меры направлены на снижение скорости распространения коронавирусной инфекции.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период выздоровел 1291 человек, число летальных исходов — 130.

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