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Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за карантин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Кибермошенники начали рассылать россиянам фальшивыe уведомления об уплате штрафов за нарушение самоизоляции. Об этом сообщили эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB.

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По данным компании, сообщения о необходимости уплаты «штрафа» рассылались 10 апреля через SMS или сообщения в мессенджерах, при этом в сообщениях указывались фамилия, имя и отчество получателя.

Авторы ссылались на несуществующее постановление ФСИН и под угрозой возбуждения уголовного дела требовали в течение суток оплатить штраф переводом на номер абонента, передает «Интерфакс» .

При попытке позвонить на этот номер звонок переводился якобы на справочную службу МВД РФ.

7 апреля в Центробанке рассказали о мошенничестве в период пандемии. Гражданам поступают звонки от мошенников, обещающих отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтерскую помощь, а в конце беседы просят сообщить реквизиты своей банковской карты, пароль из СМС или же самостоятельно осуществить платеж.

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