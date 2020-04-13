Эксперт заявил о длительной заразности тяжело переболевших COVID-19

Пациенты, вылечившиеся от коронавируса, но перенесшие тяжелую форму заболевания и находившиеся на лечении длительный период времени, могут быть источником заражения для окружающих в течение пяти недель. Об этом сообщил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов в фильме «Опасный вирус-2» на телеканале «Россия-1».

Специалист объяснил, что чем более длительный срок больной находится в тяжелом состоянии, тем дольше он выделяет вирус в окружающую среду.

«Пациенты, которые находились в критическом состоянии, они могут выделять коронавирус до пяти недель даже после исчезновения клинических признаков пневмонии», — передает слова Семенова «РИА Новости».

При этом врач подчеркнул, что в том же Китае 20–25% случаев заражения относились на долю инфицированных смешанной инфекцией — COVID-19 и сезонным гриппом.

Антиретровирусный препарат нельфинавир способен блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2. К такому выводу пришли японские ученые из Университета Токай в Исехаре. Они подчеркнули, что проверенного средства для лечения коронавируса не найдено, поэтому нужно срочно тестировать эффективные противовирусные препараты.