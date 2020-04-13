Прямой эфир
Сюжет:

Эксперт заявил о длительной заразности тяжело переболевших COVID-19

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пациенты, вылечившиеся от коронавируса, но перенесшие тяжелую форму заболевания и находившиеся на лечении длительный период времени, могут быть источником заражения для окружающих в течение пяти недель. Об этом сообщил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов в фильме «Опасный вирус-2» на телеканале «Россия-1».

Специалист объяснил, что чем более длительный срок больной находится в тяжелом состоянии, тем дольше он выделяет вирус в окружающую среду.

Код выхода: поможет ли Москве неделя жестких ограничений
Специалисты ждут роста числа заболевших COVID-19 в ближайшие дни

«Пациенты, которые находились в критическом состоянии, они могут выделять коронавирус до пяти недель даже после исчезновения клинических признаков пневмонии», — передает слова Семенова «РИА Новости».

При этом врач подчеркнул, что в том же Китае 20–25% случаев заражения относились на долю инфицированных смешанной инфекцией — COVID-19 и сезонным гриппом.

Антиретровирусный препарат нельфинавир способен блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2. К такому выводу пришли японские ученые из Университета Токай в Исехаре. Они подчеркнули, что проверенного средства для лечения коронавируса не найдено, поэтому нужно срочно тестировать эффективные противовирусные препараты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Найдены идеальные животные для тестирования вакцин от COVID-19
Вирусолог рассказал о жизни после отмены режима самоизоляции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020