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Вирусолог рассказал о жизни после отмены режима самоизоляции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил, что в случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ожидать резкого перехода к обычной жизни.

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Эксперт отметил, что снятие противоэпидемического режима может не быть «резким и полным».

«Какие-то хвосты останутся. Нужно будет проводить диагностику людей, проводить частичный режим самоизоляции для отдельных категорий», — сказал вирусолог в интервью НСН.

Альштейн также объяснил, почему при выборе даты до 30 апреля для введения нерабочих дней учитывались два цикла по две недели.

«14 дней — это расширенный срок инкубационного периода коронавируса COVID-19. Средний период — около пяти-шести дней. Будем смотреть через два этих срока, помогают наши меры ограничительные или не помогают», — заключил Альштейн.

Ранее, в воскресенье, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что эффект от мер самоизоляции должен быть виден 14–16 апреля, а эффект от разобщения населения — к 30 апреля. Именно после этой даты, по ее мнению, можно будет понять результаты ограничительных мер в связи с коронавирусом и принять решения об их продлении или снятии.

2 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля. Закон о штрафах за нарушение самоизоляции в Москве вступил в силу с этой же даты.

Во время обращения к россиянам 25 марта Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля. В этот период гражданам необходимо оставаться дома, чтобы замедлить распространение коронавируса в стране.

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