Ученые рассказали об осведомленности Путина о ситуации с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин глубоко осведомлен о ситуации с коронавирусом в стране. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев, участвовавший в совещании с главой государства 7 апреля.

«Мы говорили с ним на одном языке. То есть президент настолько глубоко погружен в тему, настолько понимает, что происходит. Он не от нас услышал, он очень глубоко погружен в тему», — сказал он.

По словам научного центра «Вектор» Рината Максютова, общение с президентом произвело на него большое впечатление.

«Была предоставлена уникальная возможность лично доложить, как говорится, прямо с передовой, с нашего вирусологического центра», — сказал Максютов.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период выздоровел 1291 человек, число летальных исходов — 130. За последние сутки в Москве было зафиксировано 1306 случаев заражения коронавирусом.

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