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В Москве скончались 10 человек с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В Москве скончались 10 человек с подтвержденным коронавирусом, передает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом 12 апреля. Скончавшиеся имели сердечно-сосудистые заболевания, им было от 39 до 80 лет.

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«39-летний пациент страдал гипертонией. Все пациенты имели сопутствующие заболевания, в частности сердечно-сосудистые. Среди них — кардиомиопатия, последствия инфаркта, атеросклероз», — говорится в сообщении.

В оперативном штабе напомнили, что дни до 30 апреля в России объявлены нерабочими. Это нужно для того, чтобы предупредить распространение COVID-19. Жителей призвали оставаться дома и выходить на улицу только для того чтобы обратиться за экстренной медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью, для похода в ближайший магазин или аптеку, выгула собаки на расстоянии не более 100 метров от дома). Кроме того, можно покидать жилье для выноса мусора. Горожане также могут доехать до места работать, если обязаны ездить на работу.

Всего на 12 апреля день в стране зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах, сообщил ранее оперативный штаб. За весь период выздоровел 1291 человек, число летальных исходов — 130.

10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе. Он также объявил о введении в Москве пропускного режима с 13 апреля. Роль пропуска играет уникальный код из 16 цифр и букв. Оформлять разрешения начнут с понедельника. С 15 апреля наличие кода будет обязательным. Чтобы оформить пропуск, надо заполнить форму на mos.ru или отправить СМС на 7377. Также можно позвонить по телефону (495) 777-77-77.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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