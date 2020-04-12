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Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 2186

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Число зараженных коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло более, чем на 2 тыс. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщает оперативный штаб.

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Всего зафиксировано 2186 новых случаев в 52 регионах страны. При этом 24 человека погибли, а общее число зараженных за всё время эпидемии в России выросло до 15 770. Из них 130 человек скончались, 1291 пациент выздоровел.

Большая часть новых заболевших отмечена в Москве, на которую приходится 1306 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Подмосковье за сутки заразились 278 человек, в Санкт-Петербурге — 69, в Марманской области — 61, Нижегородской — 42, в Краснодарском крае — 31, в Красноярском крае — 25.

Также в штабе уточнили, что общее число заболевших в Москве достигло 10 158.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев объявили о введении в столичном регионе цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта. Пешеходам пока пропуска не нужны.

Получить цифровой пропуск москвичи смогут с помощью портала mos.ru, а также отправив СМС на номер 7377.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. 2 апреля президент России Владимир Путин продлил в стране период нерабочих дней до 1 мая. Обе меры направлены на снижение скорости распространения коронавирусной инфекции.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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