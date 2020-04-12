Прямой эфир
Сюжет:

В Москве еще 188 пациентов вылечились от коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Еще 188 пациентов вылечились от коронавируса после лечения в больницах Москвы. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших после лечения от коронавируса в Москве продолжает увеличиваться», — цитирует ее в своем телеграм-канале оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом.

По словам Раковой, пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением медиков, получили рекомендации. Всего в Москвы от коронавирусной инфекции излечились 687 человек, добавила заммэра.

По данным на 11 апреля, в России число зараженных коронавирусом превысило 13,5 тыс. человек, 106 пациентов скончались, 1045 выздоровели.

По состоянию на утро 11 апреля всего под наблюдением специалистов из-за подозрения на COVID-19 находились 159 тыс. россиян.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Подмосковье начнут проводить до 7 тыс. тестов на коронавирус в сутки
Онколог рассказал о воздействии коронавируса на курильщиков

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020