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Онколог рассказал о воздействии коронавируса на курильщиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Курениe является дополнительным фактором рискa c точки зрения тяжести течения болезни, вызванной коронавирусной инфекцией. Об этом в интервью радиo Sputnik рассказал заведующий отделом профилактики Национального медицинского исследовательского центрa онкологии имени H.H. Блохинa Владимир Левшин.

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Он подчеркнул, что периодически появляющиеся сообщения о том, что курениe якобы защищает от коронавирусa, не соответствуют действительности.

«Курение не спасает от коронавируса, а наоборот, отягчает течение коронавирусной инфекции через те заболевания, которые у курильщиков есть», — отметил врач.

Он добавил, что любой человек, который курит 5–6 лет, «как минимум имеет хронический бронхит», при котором риск получить пневмонию возрастает в несколько раз.

Ранее главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников заявил, что российская система здравоохранения с упором на стационары «может оказаться более приспособлена к экстремальным условиям» в ситуации пандемии коронавируса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным на 11 апреля, в России число зараженных коронавирусом превысило 13,5 тыс. человек, 106 пациентов скончались, 1045 выздоровели.

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