Прямой эфир
Сюжет:

В Подмосковье начнут проводить до 7 тыс. тестов на коронавирус в сутки

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Московской области готовы увеличить мощность диагностики коронавируса в регионе до проведения в сутки около 7 тыс. тестов. Об этом в воскресенье, 12 апреля, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Еще три недели назад мы имели всего 500 тестов. Это ничто, это мало. Сегодня готовы к тому, чтобы развернуть тестирование примерно на 7 тыс. тестов в сутки», — заявил Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

По пропускам: какие ограничения ждут столицу
Московские власти объявили об ужесточении контроля за передвижениями по городу

Ранее, 11 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин поручил специалистам увеличить скорость тестирования на коронавирусную инфекцию до 24 часов. Он подчеркнул, что своевременное и масштабное тестирование является одним из главных направлений борьбы с болезнью. По словам Собянина, в столице ежедневно проводится около 18 тыс. тестов на наличие нового типа коронавируса.

По данным Министерства здравоохранения Московской области на 12 апреля, в регионе зарегистрировано 1082 случая заражения коронавирусом, 75 человек выздоровели, 13 скончались.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. В России, по последним данным, число зараженных коронавирусом превысило 13,5 тыс. человек, 106 пациентов скончались, 1045 выздоровели.

1

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Назван регион Подмосковья с наибольшим числом зараженных коронавирусом
Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020