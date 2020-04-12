В Подмосковье начнут проводить до 7 тыс. тестов на коронавирус в сутки

Власти Московской области готовы увеличить мощность диагностики коронавируса в регионе до проведения в сутки около 7 тыс. тестов. Об этом в воскресенье, 12 апреля, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Еще три недели назад мы имели всего 500 тестов. Это ничто, это мало. Сегодня готовы к тому, чтобы развернуть тестирование примерно на 7 тыс. тестов в сутки», — заявил Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее, 11 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин поручил специалистам увеличить скорость тестирования на коронавирусную инфекцию до 24 часов. Он подчеркнул, что своевременное и масштабное тестирование является одним из главных направлений борьбы с болезнью. По словам Собянина, в столице ежедневно проводится около 18 тыс. тестов на наличие нового типа коронавируса.

По данным Министерства здравоохранения Московской области на 12 апреля, в регионе зарегистрировано 1082 случая заражения коронавирусом, 75 человек выздоровели, 13 скончались.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. В России, по последним данным, число зараженных коронавирусом превысило 13,5 тыс. человек, 106 пациентов скончались, 1045 выздоровели.

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