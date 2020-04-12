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Назван регион Подмосковья с наибольшим числом зараженных коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Подмосковные Люберцы лидируют по количеству зараженных коронавирусной инфекцией, на сегодняшний день там насчитывается 92 инфицированных. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.

Всего по области зарегистрировано 1082 случая заболевания COVID-19. На втором месте по заболеваемости Химки, там насчитывается 71 заболевший. Далее идут Красногорск — 66 случаев, Мытищи — 55, Одинцово — 48, Ленинский — 42 и Долгопрудный — 35.

В Балашихе зарегистрировано 33 случая заболевания, в Лобне — 32, в Сергиевом Посаде — 29, в Подольске — 26, в Королеве — 22, в Пушкино — 21. В остальных городах количество заболевших не превышает 20 человек, пишет «РИА Новости».

В России с начала эпидемии зарегистрировано 13 584 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились 1045.

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Накануне мэр столицы Сергей Собянин объявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе, а также анонсировал постепенное введение пропускного режима в Москве начиная с 13 апреля.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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