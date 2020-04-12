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Богослужения Страстной седмицы в Москве будут совершаться без прихожан

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Русская православная церковь приняла решение совершать богослужения Страстной недели в Москве в отсутствие прихожан. Об этом сообщается в циркулярном письме управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), опубликованном на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).

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Управление Московской патриархии получило 11 апреля предписание главного государственного санитарного врача по городе Москве Елены Андреевой обеспечить с 13 по 19 апреля временное приостановление посещения гражданами территорий, зданий и других помещений, кроме священнослужителей и лиц, присутствие которых необходимо для онлайн-трансляций.

«В этих условиях, в заботе о жизни и здоровье людей, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с болью в сердце призвал православных христиан, исполняя предписания санитарных властей, воздержаться от посещения храмов и пребывать в своих жилищах, совершая домашнюю молитву, а также участвуя в богослужениях при их видеотрансляции», — говорится в письме.

Священники должны будут сообщить прихожанам о поступившем предписании по окончании литургии Вербного воскресенья. Также рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции рекомендовала духовенству Русской православной церкви призывать прихожан оставаться дома в Вербное воскресенье и на Пасху.

В России с начала эпидемии зарегистрировано 13 584 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились ― 1045.

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Накануне мэр столицы Сергей Собянин объявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе, а также анонсировал постепенное введение пропускного режима в Москве, начиная с 13 апреля.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

В России также запущен хештег #молитесьдома.

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