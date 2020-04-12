Богослужения Страстной седмицы в Москве будут совершаться без прихожан

Русская православная церковь приняла решение совершать богослужения Страстной недели в Москве в отсутствие прихожан. Об этом сообщается в циркулярном письме управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), опубликованном на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Управление Московской патриархии получило 11 апреля предписание главного государственного санитарного врача по городе Москве Елены Андреевой обеспечить с 13 по 19 апреля временное приостановление посещения гражданами территорий, зданий и других помещений, кроме священнослужителей и лиц, присутствие которых необходимо для онлайн-трансляций.

«В этих условиях, в заботе о жизни и здоровье людей, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с болью в сердце призвал православных христиан, исполняя предписания санитарных властей, воздержаться от посещения храмов и пребывать в своих жилищах, совершая домашнюю молитву, а также участвуя в богослужениях при их видеотрансляции», — говорится в письме.

Священники должны будут сообщить прихожанам о поступившем предписании по окончании литургии Вербного воскресенья. Также рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции рекомендовала духовенству Русской православной церкви призывать прихожан оставаться дома в Вербное воскресенье и на Пасху.

В России с начала эпидемии зарегистрировано 13 584 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились ― 1045.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин объявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе, а также анонсировал постепенное введение пропускного режима в Москве, начиная с 13 апреля.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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