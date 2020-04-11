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В РПЦ сравнили с фарисеями демонстрирующих бесстрашие в пандемию священников

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Председатель Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион сравнил с фарисеями священников, пользующихся ситуацией с эпидемией коронавируса для демонстрации бесстрашия и твердости в вере.

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«Некоторые священники воспользовались нынешней ситуацией, чтобы продемонстрировать свое бесстрашие перед вирусом, свою твердую веру», — сказал он в субботу, 11 апреля, в интервью ТАСС. По мнению митрополита, такое поведение ближе к фарисейству, чем к православию.

Во время пандемии надо заботиться о других, а не показывать свое незыблемое стояние в вере, отметил он. «В целом же могу сказать, что за немногими исключениями священники ведут себя ответственно, слушаются патриарха и своих архиереев, делают всё возможное, чтобы снизить риск заражения среди прихожан», — сказал митрополит.

Как он добавил, православные добровольцы и молодежные объединения могут доставлять освященные пасхи, куличи и яйца в Пасху пожилым прихожанам, находящимся в самоизоляции из-за карантина.

Накануне в Московском патриархате в связи с пандемией коронавируса рекомендовали верующим во время Страстной недели и Пасхи молиться дома и не посещать богослужения в храмах. Днем ранее сообщалось, что власти Москвы расторгли договор на проведение пасхальных мероприятий в столице.

По данным на 10 апреля, в России число зараженных коронавирусом превысило 11,9 тыс. человек, 94 пациента скончались, 795 выздоровели.

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