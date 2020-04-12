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Голикова усомнилась в выходе России из ситуации с COVID-19 ко Дню Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова в воскресенье, 12 апреля, сделала прогноз о выходе России из ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

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Согласно ее заявлению, ожидать ко Дню Победы полного избавления страны от эпидемии и снятия социальных ограничений не стоит.

«Я бы сейчас не делала никаких преждевременных выводов. Нам очень хочется в преддверии такого большого праздника, Дня Победы, конечно, выйти из этой ситуации. Но полностью выйти из нее мы точно не сможем», — заявила она в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

При этом Голикова отметила, что эффект от мер самоизоляции должен быть виден 14–16 апреля, а эффект от разобщения населения — к 30 апреля. Именно после этой даты, по ее мнению, можно будет понять результаты ограничительных мер в связи с коронавирусом и принять решения об их продлении или снятии.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что никаких решений по переносу парада Победы и других общественных мероприятий в период майских праздников не принималось. По его словам, соответствующее решение будет приниматься с учетом ситуации с распространением коронавируса.

В Министерстве обороны в начале апреля сообщили, что подготовка к проведению парада Победы идет по плану и никаких решений об изменении даты и формата проведения мероприятия нет.

2 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля. Закон о штрафах за нарушение самоизоляции в Москве вступил в силу с этой же даты.

Во время обращения к россиянам 25 марта Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля. В этот период гражданам необходимо оставаться дома, чтобы замедлить распространение коронавируса в стране.

коронавирус

Всего на сегодняшний день в России, по данным оперштаба, зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1291 пациент.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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