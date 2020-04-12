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Назван срок появления эффекта от мер самоизоляции

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Эффект от мер самоизоляции должен быть виден 14–16 апреля. Об этом в воскресенье, 12 апреля, заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

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Как она добавила, данные на 14–16 апреля могут стать критерием того, выходит ли Россия на плато по заболеваемости коронавирусом или этот показатель продолжит расти.

По словам Голиковой, дата 30 апреля для объявления нерабочих дней была выбрана президентом РФ Владимиром Путиным не случайно. Для снижения уровня заболеваемости необходимо, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Это позволит оценить эффект от принятых мер, уточнила вице-премьер в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

Данные по заболеваемости на 30 апреля дадут понять, есть ли эффект от социального разобщения, если оно «классически соблюдается», добавила она. Комментируя возможность продления ограничительных мер и после 30 апреля, Голикова призвала не делать преждевременных выводов.

Системе здравоохранения РФ потребуется глубокий анализ и изменение векторов развития в будущем, добавила вице-премьер.

2 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля. Закон о штрафах за нарушение самоизоляции в Москве вступил в силу с этой же даты.

Во время обращения к россиянам 25 марта Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля. В этот период гражданам необходимо оставаться дома, чтобы замедлить распространение коронавируса в стране.

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Всего по состоянию на 12 апреля в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. Умерли 130 пациентов, выздоровел 1291 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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