Число зараженных COVID-19 в Мурманской области за сутки возросло почти вдвое

В Мурманской области за последние 24 часа число инфицированных новым коронавирусом увеличилось на 61. Таким образом, общее количество зараженных в регионе достигло 128 человек. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщает мурманский оперативный штаб по борьбе с заболеванием на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«За прошедшие сутки у 61 человеа подтвержден коронавирус. Общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 128 человек, из них десять человек вылечены и выписаны из больницы. 118 людей остаются на терапии», ― говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в настоящий момент все контактировавшие с инфицированными установлены и находятся под медицинским наблюдением.

Также сообщается, что возраст большинства заболевших COVID-19 в регионе меньше 45 лет.

9 апреля стало известно о первом случае заражения коронавирусной инфекцией в городе-спутнике Кольской АЭС Полярные Зори в Мурманской области.



30 марта в Мурманской области был введен режим самоизоляции.



Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В Мурманской области, по данным портала стопкоронавирус.рф, на сегодняшний день заражено коронавирусом 128 человек, выздоровели — 10, летальных случаев нет.

Всего на сегодняшний день в России, по данным оперштаба, зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1291 пациент.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.