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Глава Крыма поручил отремонтировать дороги во время самоизоляции граждан

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Глава Крыма Сергей Аксенов отдал распоряжения по проведению дорожных работ в период режима всеобщей самоизоляции населения полуострова. Об этом он заявил в воскресенье, 12 апреля, на заседании республиканского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса SARS-CoV-2.

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«Дорожников на предстоящей неделе вывести на работу. Идеальная ситуация сегодня для работы, ремонта и капитального ремонта дорог. Всех вывести на объекты улично-дорожной сети в городах и районах», — цитирует Аксенова «РИА Новости».

Он добавил, что из-за отсутствия транспорта на дорогах Крыма создаются уникальные условия для ремонта покрытия и нужно использовать их в полной мере.

Ранее, 11 апреля, Аксенов рассказал о введении в республике штрафов за нарушение самоизоляции. Штраф за данное нарушение для физических лиц составит 4 тыс. рублей, при повторном нарушении или при совершении нарушения за рулем автомобиля — 5 тыс. рублей. Нарушителей начнут штрафовать с 15 апреля. До этого времени полицейские будут проводить с ними профилактические беседы.

По состоянию на 12 апреля, в Крыму выявлен 31 случай заражения коронавирусом, 12 человек выздоровели.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период выздоровел 1291 человек, число летальных исходов — 130.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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