Прямой эфир
Сюжет:

В Крыму назвали сроки введения штрафов за нарушение самоизоляции

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Штрафы до 5 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса начнут применять на территории Крыма с 15 апреля. Об этом на ежедневном совещании по предотвращению распространения заболевания на полуострове сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Особый выход: москвичам не запретят посещать гипермаркеты
Какие ограничения ждут столицу на следующей неделе и как они скажутся на эпидемии

Механизм по штрафам власти полуострова выработают до среды, сказал он в субботу, 11 апреля. «Ни один крымчанин незаслуженно не пострадает», говорится на странице Аксенова в социальной сети «ВКонтакте».

Полицейские до 15 апреля будут проводить с нарушителями режима самоизоляции профилактические беседы. «Три дня будут профилактические мероприятия, затем будем жестко преследовать тех, кто нарушает режим самоизоляции», — добавил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

Штраф за данное нарушение для физических лиц составит 4 тыс. рублей, при повторном нарушении или при совершении нарушения за рулем автомобиля — 5 тыс. рублей.

Санкции введут в отношении торговых точек и предприятий общественного питания, которые не исполняют требования о временной приостановке мероприятий с очным присутствием людей. Юридическим лицам грозят штрафы до 300 тыс. рублей, а в случае повторного нарушения — до 500 тыс. рублей.

В настоящее время количество зараженных коронавирусом в Крыму составляет 29 человек.

Накануне Аксенов сообщил, что владельцев автомобилей и пешеходов, которые нарушили режим самоизоляции, в Крыму начнут штрафовать. По его словам, в Симферополе почти каждое утро наблюдаются автомобильные пробки, что является показателем нарушения.

По состоянию на 11 апреля в России за сутки подтверждено 1667 новых случаев коронавируса в 49 регионах, зафиксировано 12 летальных исходов, полностью выздоровели 250 человек.

1

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Крыма отправят всех въезжающих в республику на самоизоляцию на две недели
Больницу в Крыму закрыли из-за пациента с подозрением на COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020