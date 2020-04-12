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Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке. Об этом он написал 12 апреля на странице в Instagram.

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«История моей болезни такова — 5 апреля я стал кашлять и постепенно поднималась невысокая температура 37,5–38 градусов», — написал он. По словам Васильева, лечился он усиленно бабушкиными методами — пил чай с лимоном, настойку женьшеня и употреблял имбирь, но это не помогло.

Узнавшая о его болезни Арина Шарапова позвонила телеведущей Елене Малышевой, которая вызвала Васильеву «скорую». Прибывшие медики сделали тест и увезли в Коммунарку.

Историк моды рассказал, что больница хорошо оборудована, медики сразу взяли анализы, обследовали легкие и обнаружили двухстороннюю пневмонию.

«Спасибо Елене Малышевой, я в чистой и светлой палате, с хорошим «самолетным» пятиразовым питанием, капельницами по утрам, анализами и таблетками целый день. Весь медперсонал одет в белые комбинезоны, маски и напоминает космонавтов», — добавил Васильев. Медики пообещали выписать его через неделю и отметили, что у него крепкий организм.

Васильев опубликовал несколько фото, показав медиков в белых защитных костюмах и вид из окна.

Ранее телеведущая Екатерина Гордон рассказала СМИ о госпитализации Васильева с воспалением легких. По ее словам, ему сделали тест на коронавирус, но результат еще не готов.

Всего по состоянию на 12 апреля в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. Умерли 130 пациентов, выздоровел 1291.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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