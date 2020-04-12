Прямой эфир
Сюжет:

СМИ узнали о воспалении легких у историка моды Александра Васильева

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Воспаление легких диагностировали у историка моды Александра Васильева. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на телеведущую Екатерину Гордон.

«Сегодня узнала, что уже второй мой коллега болен двусторонней пневмонией», — сообщила Гордон, которая вместе с Васильевым ведет телешоу «Модный приговор».

По ее словам, у Васильева взяли анализ на коронавирус, но результаты еще не получены.

Гордон добавила, что сама также собирается пройти тест на коронавирус.

Ранее Александр Васильев комментировал СМИ госпитализацию певицы Надежды Бабкиной. По словам историка моды, он не пересекался с артисткой на съемках.

Ранее, 11 апреля, сообщалось, что Бабкину, госпитализированную с пневмонией, рассчитывают снять с искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и «перевести на кислород».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом
Собянин поручил проводить тестирование на коронавирус за сутки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020