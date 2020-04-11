Собянин поручил проводить тестирование на коронавирус за сутки

Мэр Москвы Сергей Собянин поставил перед специалистами задачу проводить тестирование на коронавирус как можно быстрее — в течение 24 часов. Об этом столичный градоначальник написал на своей станице в соцсети «ВКонтакте» в субботу, 11 апреля.

«Поставлена задача проводить тестирование как можно быстрее, в течение 24 часов. Время подтверждения диагноза при #covid19 чрезвычайно важно для назначения правильного лечения», — написал он.

Собянин назвал своевременное и масштабное тестирование одним из главных направлений борьбы с коронавирусом и отметил, что все результаты тестов оцифровываются и поступают в единую электронную систему — ЕМИАС.

О том, что результаты анализов на коронавирус должны быть оцифрованы и внесены в единую базу, мэр говорил ранее в субботу. Он отмечал, что данное поручение касается всех лабораторий, в том числе частных.

По его словам, в столице ежедневно проводится около 18 тыс. тестов на наличие коронавирусной инфекции. В настоящий момент в городе их делают 13 федеральных, городских и частных лабораторий, в том числе лаборатории Роспотребнадзора — около 3 тыс. тестов в день и НИИ скорой помощи имени Склифосовского — 2 тыс. тестов в день.

Последняя, как уточнил Собянин в своем посте, в скором времени увеличит количество обрабатываемых тестов до 4 тыс. в день.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе, а также анонсировал постепенное введение пропускного режима в Москве начиная с 13 апреля.

По данным на 11 апреля, в Москве число заразившихся коронавирусом превысило 8,8 тыс. пациентов. В России за сутки выявлено 1667 новых случаев заболевания. Таким образом, всего в стране с начала эпидемии зарегистрировано 13 584 случая заражения инфекцией в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились ― 1045.

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