Прямой эфир
Сюжет:

Все работы по благоустройству в Москве приостановили

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все работы по благоустройству в Москве приостановили в ночь на 11 апреля. Об этом сообщает заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в пятницу, 10 апреля.

По его словам, все проводимые в настоящее время работы (силами служб комплекса городского хозяйства и подрядчиками) приостановлены по указанию мэра Москвы Сергея Собянина до особо распоряжения.

Исключение будет сделано только для проведения аварийных работ и работ, связанных с обеспечением жизнедеятельности города, пишет «Интерфакс».

Ранее 10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении пропускного режима в столице на следующей неделе. На первом этапе будут введены пропуска для поездок на работу. На втором этапе — для поездок в других целях. И на третьем этапе при необходимости — для передвижения внутри района. Пропускная система будет носить заявительный характер.

Мэр города уточнил, что с понедельника эпидемиологическая ситуация начала ухудшаться: идет быстрый рост тяжелых больных с пневмонией.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным на 10 апреля, в России число зараженных коронавирусом превысило 11,9 тыс. человек, 94 пациента скончались, 795 выздоровели.

По сведениям международного статистического бюро Worldometer, количество зараженных новым типом коронавируса в мире достигло 1 647 635. При этом умерли 100 260 человек, из больниц выписаны 369 116 пациентов.

коронавирус

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Получение и использование пропусков в Москве утвердят правовым актом
Салоны красоты в Москве с 13 по 19 апреля не возобновят работу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020