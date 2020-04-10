Все работы по благоустройству в Москве приостановили в ночь на 11 апреля. Об этом сообщает заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в пятницу, 10 апреля.

По его словам, все проводимые в настоящее время работы (силами служб комплекса городского хозяйства и подрядчиками) приостановлены по указанию мэра Москвы Сергея Собянина до особо распоряжения.

Исключение будет сделано только для проведения аварийных работ и работ, связанных с обеспечением жизнедеятельности города, пишет «Интерфакс».

Ранее 10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении пропускного режима в столице на следующей неделе. На первом этапе будут введены пропуска для поездок на работу. На втором этапе — для поездок в других целях. И на третьем этапе при необходимости — для передвижения внутри района. Пропускная система будет носить заявительный характер.

Мэр города уточнил, что с понедельника эпидемиологическая ситуация начала ухудшаться: идет быстрый рост тяжелых больных с пневмонией.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным на 10 апреля, в России число зараженных коронавирусом превысило 11,9 тыс. человек, 94 пациента скончались, 795 выздоровели.

По сведениям международного статистического бюро Worldometer, количество зараженных новым типом коронавируса в мире достигло 1 647 635. При этом умерли 100 260 человек, из больниц выписаны 369 116 пациентов.

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