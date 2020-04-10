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Салоны красоты в Москве с 13 по 19 апреля не возобновят работу

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Медицинские услуги в Москве с 13 по 19 апреля будут оказывать только те организации, для которых это является основным видом деятельности, для открытия салонов красоты пока рано. Об этом в пятницу, 10 апреля, заявил мэр Сергей Собянин.

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«Приостанавливается оказание медицинских услуг организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых данный вид деятельности не является основным. Открывать салоны красоты даже в ограниченном формате все-таки рано», — говорится в его личном блоге.

Также Собянин сообщил о введении пропускного режима в столице на следующей неделе. На первом этапе будут введены пропуска для поездок на работу. На втором этапе — для поездок в других целях. И на третьем этапе при необходимости — передвижение внутри района. Пропускная система будет носить заявительный характер.

Мэр города уточнил, что с понедельника эпидемиологическая ситуация начала ухудшаться: идет быстрый рост тяжелых больных с пневмонией.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 10 апреля, в России число зараженных коронавирусом превысило 11,9 тыс. человек, 94 пациента скончались, 795 выздоровели.

По сведениям международного статистического бюро Worldometer, количество зараженных новым типом коронавируса в мире достигло 1 647 635. При этом умерли 100 260, из больниц выписаны 369 116 пациентов.

коронавирус

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

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