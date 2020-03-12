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Декорированные эпизодами ВОВ грузовики проедут на параде в Хабаровске

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Главный парад войск Восточного военного округа (ВВО) состоится 9 мая в Хабаровске и будет посвящен 75-летию Победы. Впервые в состав механизированной колонны включены самоходные артиллерийские установки «Малка» и «Гиацинт», самоходные минометы «Тюльпан», а также РСЗО «Ураган», декорированные автомобили КамАЗ с эпизодами Великой Отечественной войны.

На аэродроме «Калинка» до конца апреля проходят тренировки механиков-водителей и водителей боевой и специальной техники. В исторической колонне военной техники задействованы экипажи танков Т-34, ИС-3, самоходной артиллерийской установки ИСУ-152, реактивных минометов БМ-13 «Катюша», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Напомним, российский основной боевой танк Т-90М «Прорыв» впервые продемонстрируют широкой публике на параде Победы на Красной площади в Москве 9 Мая. Танки пройдут в колонне военной техники. В конце января были завершены государственные испытания, и в ближайшее время боевые машины начнут поступать в войска. Т-90М оснащен новейшим боевым башенным модулем и пушкой повышенной точности калибра 125 мм.

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