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Танки Т-90М «Прорыв» впервые покажут на параде Победы 9 Мая

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Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
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Российский основной боевой танк Т-90М «Прорыв» впервые продемонстрируют широкой публике на параде Победы на Красной площади в Москве 9 Мая. Танки пройдут в колонне военной техники. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

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По его словам, в конце января были завершены государственные испытания танка Т-90М, и в ближайшее время боевые машины начнут поступать в войска, передает ТАСС.

Т-90М оснащен новейшим боевым башенным модулем и пушкой повышенной точности калибра 125 мм, сообщает НСН. Также у машины высокоавтоматизированная система управления огнем «Калина» и дистанционно-управляемый зенитный пулемет калибра 12,7 мм. Машина оборудована цифровой системой связи и управления, благодаря чему танкисты могут оперативно получать информацию о ситуации на поле боя.

При производстве танка были применены технологии от танка «Армата», благодаря чему «Прорыв» может использовать широкий спектр боеприпасов, пишет «Федеральное агентство новостей».

10 февраля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в параде Победы на Красной площади в 2020 году примут участие 15 тыс. военнослужащих, 375 единиц сухопутной и авиационной техники, сообщает телеканал «360». Будут впервые представлены 24 новейших образца боевой техники.

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