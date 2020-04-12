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В Москве каршеринг «Яндекс.Драйв» приостановит оказание услуг

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Каршеринг «Яндекс.Драйв» с 13 по 19 апреля приостановит оказание всех видов услуг в столице из-за введения властями Москвы жестких ограничительных мер для уменьшения числа передвижений москвичей по городу на фоне распространения коронавируса. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

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Как уточнили в компании, в указанный период нельзя будет воспользоваться и услугами долгосрочной аренды автомобилей.

Сообщается, что накануне «Яндекс.Драйв» уже сообщал о временном приостановлении по оказанию услуг каршеринга. При этом отмечалось, что останется возможность на длительный срок арендовать грузовые автомобили или машины категории бизнес-класса.

Такое решение компания приняла после появления накануне указа мэра Москвы Сергея Собянина о приостановлении оказание услуг краткосрочной аренды автомобилей в городе с 13 по 19 апреля, так как соблюдать необходимый режим дезинфекции в каршеринге очень сложно.

Также столичный градоначальник объявил о начале введения в Москве с 13 апреля пропускного режима.

9 апреля Собянин анонсировал новые штрафы в отношении нарушителей карантина: с 10 апреля их будут штрафовать за поездки на автомобиле. Мэр уточнил, что штрафные меры будут только тех, кто нарушает официальный карантин, а не всех автовладельцев подряд.

коронавирус

На сегодняшний день в России, по данным оперштаба, зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период выздоровел 1291 человек, число летальных исходов — 130.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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