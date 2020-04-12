В Нижнем Новгороде скончалась женщина с COVID-19

В Нижнем Новгороде в результате заражения коронавирусом скончалась 83-летняя женщина, имевшая ряд сопутствующих хронических заболеваний. Об этом сообщает сайт регионального правительства в воскресенье, 12 апреля, со ссылкой на заместителя губернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова.

«Скончалась 83-летняя пациентка, которая имела хронические заболевания, в том числе сахарный диабет, диабетическую полинейропатию, гипертоническую болезнь. Осложнение этих заболеваний было спровоцировано коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

По состоянию на 12 апреля, согласно данным нижегородских властей, в регионе зафиксировано четыре летальных случая в результате инфицирования коронавирусом.

Общее количество заболевших в Нижегородской области составляет 194 человека, выздоровели — 16 человек. Протестировано всего более 21 тыс. человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период выздоровел 1291 человек, число летальных исходов — 130.

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