Опять двойка: пользователи «Яндекс.Такси» тоже будут получать оценки

Сервис «Яндекс.Такси» в тестовом режиме внедрил в приложение рейтинг пассажиров. Теперь водители, так же, как и клиенты, могут поставить им оценку от одного до пяти. Пока «оценки» пассажира видны только ему, но скоро будут доступным и самим таксистам. Зачем это нужно и как не стать «двоечником», — в материале «Известий».

А почему не «пять»?

Изначально предполагалось, что рейтинг будет только у водителей. Он считался как средневзвешенное значение последних 150 оценок. При этом последние оценки имеют больший вес. Этот показатель напрямую влиял на работу таксистов. Если отметка опускалась ниже 4,5, то доступ к сервису закрывался.

Когда такая функция только появилась, таксисты сразу стали активно обсуждать, насколько система справедлива.

«А сколько пассажиров в алкогольном опьянении ездит....Они что адекватно могут оценить водителя, машину и поездку???», — удивляется один из пользователей на форуме.

Теперь «Яндекс.Такси» решил уравнять стороны в правах. Оказалось, пассажиры за свои оценки переживают не меньше.

«Вроде всегда вежлив, дверьми не хлопаю, снег с ботинок стряхиваю. Тоже часто отменяю, когда ждать 10 и более минут, но разве в этом случае водитель может поставить оценку?, — недоумевает пользователь с оценкой 4.73.

Для пассажиров рейтинг формируется по такому же принципу, как для водителей. Это средневзвешенное число из последних оценок, только не из 150, а из 40.

Судя по опросу «Яндекса», требования у таксистов к пассажирам довольно просты: не мусорить, не хлопать дверь, быть вежливым.

Также сильно облегчают водителям работу пассажиры, которые внимательно выбирают место вызова автомобиля. Это не значит, что нужно выбегать на проезжую часть. Достаточно выйти из закрытого двора, в который невозможно попасть без ключа от шлагбаума, или отойти от знака, запрещающего парковку. Если такой возможности нет, то о сложностях можно просто предупредить в чате.

Такая же просьба касается и тех, кто планирует поездку с нестандартным пассажиром — например, с кошкой или собакой. Если водитель будет заранее знать, что клиенту нужны особые условия, то это избавит от сложностей обе стороны.

Какие санкции?

Судя по обсуждениям на форумах, взгляды на идеального пассажира у всех таксистов разные. Для одних аргументом для заниженной оценки становится хамство, а для других — даже короткие поездки.

«Я ставлю 5 звезд тем пассажирам, что оставляют чаевые», — заявляет один из пользователей в интернет.

Тем не менее, даже «четверка» за такие ошибки не сильно «уронит» рейтинг. У большинства пользователей оценки все-таки высокие. Предполагается, что в ряды «двоечников» попадут только особо отличившиеся.

Автор цитаты «Система оценок позволяет ограничивать доступ к услугам тем, кто ведёт себя недопустимо — не платит за поездку, портит салон автомобиля, проявляет агрессию по отношению к водителю. Наша цель — поощрять корректное отношение и взаимное уважение пользователей и водителей друг к другу», — пояснили «Известиям» в пресс-службе «Яндекс.Такси».

Как именно будут фиксироваться нарушения, сколько их нужно получить и насколько будет ограничен доступ — пока не ясно. Для водителей — эта отметка 4,5. Как только рейтинг опускается ниже — доступ к заказам закрывается. Если такое произошло впервые, то после прохождения определенной инструкции водителю дается еще один шанс. «Вернуть доверие» нужно за 150 поездок. Если рейтинг упал вновь, то третий шанс можно получить уже только через полгода.

Опасная дорога

Причины задуматься об оценке пассажиров действительно есть. Последнее время инцидентов, в результате которых страдали водители, было достаточно. И нередко дело не ограничивается хамством и оскорблениями.

Сегодня в Подмосковье обнаружили тело таксиста с ножевыми ранениями. По факту убийства возбудили уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее, в воскресенье, СМИ сообщили о госпитализации таксиста из Обнинска. По версии информационного портала, его стали избивать братья местного риелтора, с которым у таксиста ранее был конфликт. Когда водитель пытался сбежать — мужчины бросились вдогонку. Спасли таксиста проезжавшие водители маршруток.

Значительно более мирно разрешился конфликт в Тюмени. Там «опаздывающая» женщина с шестилетним ребенком почти 10 минут требовала везти ее, несмотря на отсутствие детского кресла, пуская в ход разные методы убеждения.

«Он большой, мы ездим, какие проблемы? — удивлялась пассажирка, садясь в салон. На вопрос, готова ли она сама оплачивать штраф, женщина заявила, что останавливать их никто не будет. Когда аргументы «муж в ГИБДД» и «пять лет ездим без штрафов» не подействовали, она стала звонить в диспетчерскую и потребовала срочно прислать другую машину, потому что здесь «истеричный водитель». О том, что второй пассажир — ребенок до 7 лет, мать снова сообщать не стала. Просьбу покинуть салон «супруга сотрудника ГИБДД» игнорировала вплоть до приезда новой машины, а напоследок пообещала, что теперь у таксистки будут проблемы — для санкций «при желании можно сто причин найти».

Все происходящее, в том числе оскорбления, зафиксировал видеорегистратор. Запись с него местный новостной портал опубликовал на Youtube.

Запись в помощь

Пока такой инструмент остается самым эффективным средством защиты. В Саратове в похожей ситуации именно запись, которая велась в салоне, помогла водителю добиться наказания для агрессивного клиента. После отказа везти ребенка без пассажирского кресла, недовольный отец семейства сначала устроил скандал, а потом полез в драку и разбил таксисту очки. Все происходящее зафиксировал регистратор. С этой записью пострадавший и обратился в полицию. На историю отреагировали и сотрудники сервиса Яндекс.Такси.

«Мы возмущены этим инцидентом. Отказавшись везти ребенка без детского кресла, водитель поступил в точном соответствии со стандартами сервиса и правилами дорожного движения. Наша поддержка связалась с водителем — он чувствует себя хорошо, мы компенсировали ему смену, на которой произошла стычка, а пользователя заблокировали», — заявили журналистам пресс-службе.

В то, что рейтинги позволят предотвращать проблему, а не реагировать на них постфактум, верят не все эксперты. Если в России система оценки только появляется, то в заграничной версии приложений Uber рейтинг уже есть. Пока эффективность довольно условная , делится с изданием водитель сервиса в Хельсинках. По его словам, даже низкий балл пассажира вряд ли станет аргументов для отказа от заработка. Как минимум потому, что при оценке нельзя исключать ошибку.

Председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков также заявил «Известиям», что конфликты с клиентами были всегда и рейтинг ситуацию не изменит.

Автор цитаты «Я считаю, это уловка Яндекса, чтобы как-то успокоить водителей, которые возмущаются и из-за таких историй и из-за грабительских процентов. Это очередной маркетинговый ход просто для удержания кадров. Нужно просто, чтобы появился работодатель в такси, а пока его нет. Никто не будет нести ответственность за таксиста, сделают крайним самого водителя и все», – полагает специалист.