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Пора по базам: таксистам прописали тотальную проверку

Агрегаторы хотят привлечь госорганы к выявлению среди водителей наркоманов, алкоголиков и судимых
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Пора по базам: таксистам прописали тотальную проверку
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2019-09-09 13:33:01
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Крупнейшие агрегаторы такси предлагают ужесточить наем водителей –– принимать их только после проверки по государственным базам данных на предмет алкогольной и наркозависимости, наличия судимостей, лишения водительских прав и прочих сведений. Об этом говорится в письме в ГПУ президента России, подготовленном руководителями «Яндекс.Такси», «Везет», «Максим» и «Ситимобил» (копия есть у «Известий»). В перспективе это позволит создать единый реестр шоферов, допущенных к работе в такси. Такая проверка сведений о кандидатах в водители повысит безопасность поездок, считают эксперты. С другой стороны, есть риски утечки приватных данных, а таксисты-иностранцы могут остаться без работы.

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Для повышения безопасности перевозок агрегаторы такси предлагают допускать водителей к работе только после проверки соискателя по государственным базам данных. Например, трудоустраивать не будут в случае алкогольной и наркозависимости, судимости и лишения водительских прав в прошлом. Такие предложения содержатся в письме от 23 августа крупнейших агрегаторов такси («Яндекс.Такси», «Везет», «Максим», «Ситимобил») в государственно-правовое управление президента РФ. Замечания сформированы в рамках обсуждения закона о такси, который Госдума должна рассмотреть во втором и третьем чтениях в осеннюю сессию.

«Обеспечить возможность проверки информации о водителе в целях увеличения реального уровня безопасности при перевозке легковым такси: проверка учета в спецдиспансерах, действительности водительского удостоверения, информации о наличии судимостей... на основании данных из государственных баз и реестров с сохранением принципов защиты персональных данных», — говорится в документе.

такси_база
такси на дороге
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Директор сервиса «Максим» Максим Шушарин подтвердил «Известиям» подлинность письма. Он отметил, ранее предложения направлялись в Госдуму, но, к сожалению, не нашли отражения в законопроекте о такси. Поэтому агрегаторы приняли решение обратиться в ГПУ президента. Топ-менеджер пояснил, что речь идет о создании единого реестра водителей, допущенных к работе в такси.

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— Нынешняя система предусматривает выдачу разрешения на таксомоторные перевозки на автомобиль, а не конкретного водителя. Поэтому она ничего не дает в плане безопасности, и в конечном счете за руль может сесть кто угодно, — подчеркнул он.

По мнению Максима Шушарина, предложенный агрегаторами вариант позволит государству верифицировать водителей такси. Такая система, по его словам, уже действует в некоторых странах за рубежом. Механизм ее работы заключается в следующем: агрегатор дает доступ правоохранителям к своей базе таксистов-соискателей, а те предоставляют сведения о наличии судимостей и другую значимую информацию по кандидату. После этого сервис заказа такси принимает решение, сотрудничать с тем или иным водителем или нет. Таким же образом, по его словам, могла бы работать система в России.

В «Яндекс.Такси» отметили, что для эффективной работы системы ее придется адаптировать под проверки с помощью искусственного интеллекта (машиночитаемая база). Там добавили, что для этого нужно решить «целый ряд вопросов технического и юридического характера, в том числе с участием ГИБДД». Пресс-секретарь «Везет» Зоя Австрийская сказала, что сервис заинтересован в открытости такой информации. Особенно важно создать универсальный инструмент в регионах, где интеграция с различными базами данных оставляет желать лучшего, добавила она.

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В «Ситимобил» не ответили на запрос «Известий». Оперативно не предоставили информацию о целесообразности проверки водителей по базам данных и в МВД, Минздраве и Минтрансе.

Приватные сведения

Проверку водителей необходимо проводить на стадии выдачи разрешения на работу в такси, считает глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

— Но для этого необходимо менять порядок выдачи –– предоставлять данные не только на автомобиль, как сейчас, а на человека тоже, –– согласен Илья Зотов с мнением главы агрегатора «Максим».

В целом, по его словам, информация о судимости и медицинские противопоказания –– важные данные, которые могут помочь онлайн-сервисам заказа такси повысить безопасность. Однако для этого, по его мнению, придется создать электронную государственную систему, через которую агрегаторы смогут подключать водителей. Он также обратил внимание на то, что в крупных городах (особенно в Москве) такси водят много приезжих из сопредельных государств –– они останутся без работы, поскольку по этой категории сотрудников могут отсутствовать необходимые данные.

— Со странами Евразийского экономического союза (помимо РФ входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения. –– «Известия») у России есть договоренности, которые позволят передавать данные такого характера. Но приезжим из других государств придется подавать сведения о себе в контролирующие органы самостоятельно, чтобы пройти проверку, — полагает Максим Шушарин.

такси_база
база такси
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Справка «Известий»

Законопроект о такси был принят в первом чтении в конце 2018 года. В нем уточнены обязанности таксистов, а также прописана ответственность агрегаторов.

В конце мая 2019-го глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв рассказал о ряде революционных поправок, подготовленных ко второму чтению. Парламентарии предложили запретить работать в такси иностранцам без российских прав, обязать оборудовать машины тахографами, ужесточить требования к компаниям — соискателям лицензий (теперь понадобятся справки о наличии парковочного места и документы, подтверждающие возможность проведения предрейсовых медосмотров). В своем письме в ГПУ президента РФ агрегаторы такси указывают, что документ с предложенными поправками «окажет крайне негативное влияние на регулируемую сферу».

Управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов считает разумной идею наделить агрегаторов правом требовать такие сведения. По его словам, более жесткая проверка водителей логична для коммерческих перевозок.

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Сервису такси в любом случае потребуется добровольное согласие соискателей на проведение такой проверки по базам данных –– по действующему законодательству справки об отсутствии судимостей, а также состоянии здоровья могут получить только сами водители, уточнила руководитель уголовной практики «Нортия ГКС» Наталья Ушакова.

Замруководителя межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков считает, что агрегаторам, напротив, нельзя передавать информацию такого характера –– они не смогут обеспечить ее сохранность.

Я лично не верю в честность и открытость агрегаторов. Для них главное –– количество заказов и увеличение доходности, а качество услуги вторично, — сказал он «Известиям».

Эксперт добавил, что компаниям достаточно заключать трудовые договоры с водителями и работать по действующим нормам Трудового кодекса (ТК), тогда нарушений не будет.

У сотрудников МВД и ГИБДД нет доступа к данным специализированных государственных диспансеров, отметила директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко. Поэтому, по ее мнению, медицинские осмотры водителей, которые должны проводиться до и после рейса, гораздо эффективнее, чем проверка по базам данных. Вместе с тем доступ к медицинской информации есть у прокуратуры, которая периодически запрашивает такие данные о гражданах, добавила она.

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