Шашечки и не ехать: рынок такси в ожидании худшего

Сейчас в России нет отдельного закона, который бы регулировал работу такси. Все правила сосредоточены в разных нормативно-правовых документах. В конце июля в законопроект, который должен урегулировать эту отрасль, внесли очередные поправки. То, как они скажутся на рынке, обсудили 8 августа на VII Международном Евразийском форуме. Кто сейчас работает в такси и как может измениться ситуация — разбирались «Известия».

Миграция таксистов

За последние годы услуги такси в России стали значительно доступнее и популярнее. Только в столице каждый рабочий день сервисом пользуется 760 тыс. человек. Средняя стоимость поездки при этом, по данным департамента транспорта Москвы, снижается.

Правда, не обходится и без негатива. Как отмечает СЕО трансферной компании GetTransfer Александр Сапов, «Количество дорожно-транспортных происшествий с водителями такси увеличилось на 15%. Основными причинами называют нарушение режима труда и отдыха, низкую квалификацию водителей. В качестве основной санкции для правонарушителей предполагается выплата штрафа в размере 5 тыс. рублей, но такая мера зачастую является недостаточным аргументом для таксистов, работающих нелегально. Нередко им проще заплатить относительно небольшую сумму, чем выполнять требования законодательства».

такси Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Увеличить количество такси позволило появление онлайн-агрегаторов. Сейчас более 80% заказов делается через их приложения. Самим водителям подключиться к ним легко. Водители со статусом индивидуального предпринимателя могут сделать это напрямую, просто направив агрегатору заявку. Остальные устраиваются в таксопарки, которые сотрудничают с агрегаторами.

Согласно действующему законодательству работать в такси может фактически каждый со стажем вождения более трех лет и лицензией. Лицензия выдается на пять лет, и не на водителя, а на автомобиль. Специалисты отмечают, что ряд предприятий получив такие разрешения на принадлежащие им транспортные средства, впоследствии передают их вместе с автомобилем в аренду третьим лицам, в том числе нелегальным мигрантам. Получить компенсацию от компании — собственника автомобиля в случае ДТП становится практически невозможно — там ссылаются на передачу автомобиля во владение другому лицу, а сам водитель быстро выезжает за пределы Российской Федерации.

В 2016 году полиция Москвы провела профилактическую операцию «Такси», показавшую, что наибольшее количество нарушений совершалось именно водителями-мигрантами. Более того, из 173 тыс. проверенных водителей 902 человека раньше привлекались к уголовной ответственности за убийство, изнасилование, захват заложников.

Желательно, но не обязательно

Проверка личности водителя остается пока целиком на усмотрение самих агрегаторов. Как отмечает директор юридической службы «Единый центр защиты» Константин Бобров, зачастую для того, чтобы стать таксистом, достаточно просто прийти в офис и сказать, что хочешь работать в такси. «С точки зрения полулегальной работы с агрегатором, подписывается договор оказания информационных услуг, на телефон устанавливается приложение, и можно ехать. На такую работу, наверное, могут не взять человека, который разве что совсем русский язык не знает», — объясняет эксперт.

Проблематично и зафиксировать режим работы и отдыха водителя. Большинство водителей работают на арендованных автомобилях, платить за которые нужно вне зависимости от реальной выручки. В результате водители вынуждены проводить за рулем по 12 часов и более. Контролировать переработки агрегаторы не могут. «Таксопарки сотрудничают не только с нами, но и с другими сервисами заказа такси, мы не может следить за тем, что делает водитель, когда не выполняет заказы нашего сервиса: отдыхает, принимает заказы других агрегаторов или работает «от борта», — рассказывает «Известиям» представитель «Яндекс.Такси».

такси Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Чтобы урегулировать этот момент, в начале августа «Яндекс.Такси» совместно с разработчиком систем компьютерного зрения VisionLabs заявили о том, что протестируют систему мониторинга усталости водителей с помощью камеры на лобовом стекле. По лицевым точкам она будет фиксировать длительность и частоту моргания и зевания, если «показатель усталости» будет превышен, то система подаст звуковой сигнал и ограничит доступ водителя к заказам.

Пока же основным инструментом контроля качества работы водителей остается оценка поездки пассажиром. Она влияет на рейтинг водителей и службы в целом. В случае, если показатель опускается ниже определенного уровня, агрегатор может отключить таксиста от заказов.

Системны ли решения?

Законопроект, который решил бы все эти проблемы, разрабатывают уже давно. Его вносили в Государственную думу еще в 2015 году, там он пролежал пару лет, и летом 2018 года был признан морально устаревшим. Сейчас законопроект с поправками вновь проходит обсуждения. Документ предлагает ряд мер, направленных на ужесточение требований к водителям и к порядку оказания перевозок. Многие из них, по мнению специалистов, нереализуемы, поскольку игнорируют уровень развития цифровых технологий. В частности, законопроект предполагает запрет агрегаторам на передачи заказов водителям без лицензии. «Запрещать можно что угодно, вопрос в том, как вы проконтролируете, — напоминает депутат Государственной думы Александр Старовойтов. — Я за то, чтобы агрегатор нес за это ответственность, но как он должен узнать, что лицензия водителя больше не действительна? Когда соответствующие органы принимают решение о ее изъятии, они же в буквальном смысле ее забирают. Нигде не сказано, что эти органы должны в онлайн-порядке извещать кого-то о своем решении».

Серьезный резонанс вызвали предложения запретить принимать на работу водителей без российского гражданства и выданных в РФ водительских прав и требование установить в автомобилях тахографы для контроля режима труда и отдыха водителей. Эти меры, уверены специалисты, только приведут к росту цен. «Проблема не в том, что в такси работают выходцы из ближайшего зарубежья, а в том, как они получали права, знают ли русский язык и как управляют транспортным средством. Если у нас с завтрашнего дня на 70% таксистов станет меньше, потому что мы запретим им работать, то сколько мы будем ждать машину, час? Я считаю, пусть работают иностранцы, но с правами российского образца, знанием русского языка и правил дорожного движения», — говорит Старовойтов.

Обязательное наличие в такси тахографа также негативно скажется на рынке, поскольку предполагает значительные затраты и на покупку устройства, и на его установку. Эксперты опасаются, что это вызовет не только повышение тарифов, но и рост теневого сектора.

такси Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев