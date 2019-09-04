Шашечный разбой: для таксистов-нелегалов готовят новые ограничения

В столичных аэропортах предложили установить «справедливую цену» на такси — стоимость поездки до центра города экономклассом не будет превышать 1300 рублей. С такой инициативой в департамент транспорта Москвы обратилось Общероссийское объединение пассажиров (ООП). Сейчас предложение рассматривается. В профсоюзе «Таксист» говорят, что указанная стоимость услуг по перевозке была актуальна шесть лет назад. Однако цены, которые сейчас называют «бомбилы» в аэропортах, как правило, выдуманы самими водителями, считают эксперты. По их мнению, истории, когда иностранные гости платят за дорогу до Кремля 25 тыс. рублей, негативно влияют на туристическую привлекательность города.

«Бомбилам» — бой

В московских аэропортах может быть реализован проект «Справедливая цена» такси: пассажиров хотят информировать о средней стоимости поездки в рублях, долларах и евро с помощью визуальной рекламы и баннеров в терминале и на остановках общественного транспорта у аэровокзала . С таким предложением в департамент транспорта Москвы в конце августа обратилось Общероссийское объединение пассажиров (письмо есть у «Известий»). Организация вышла на столичный департамент, так как речь идет о Московском авиаузле и таксистах этого мегаполиса.

ООП ссылается на опыт международного аэропорта Минска , где такой проект был реализован после многочисленных историй о поездках на такси по тарифам, «выдуманным самими водителями». Замгендиректора международного аэропорта Минска Василий Корнев сказал «Известиям», что в результате жалоб на нелегалов, действительно, стало меньше . В пресс-службе аэропорта уточнили, что проект «Справедливой цены» на такси был реализован во время проведения II Европейских игр. Крупные диспетчерские службы подписали меморандум о гарантированном уровне тарифов, а аэропорт информировал пассажиров об этом – «справедливые цены» транслировали на табло в зонах прилета и вылета, на привокзальной площади.

«Для Москвы данная проблема также актуальна, так как большинство гостей прилетают в аэропорты и едут до отеля на такси, при этом часто переплачивают, что негативно влияет на туристическую привлекательность города», — говорится в письме ООП.

такси аэропорт Указатель заказа такси в аэропорту Домодедово Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

В документе отмечается, что общественная организация проанализировала стоимость поездки от столичных аэропортов до Кремля (Охотный Ряд,1) у крупнейших агрегаторов — «Яндекс.Такси», «Ситимобил», Gett и Uber. На основе этих данных для поездки экономклассом из Шереметьево и Внуково предлагается установить среднюю стоимость в 1000 рублей ($15 или €14), Жуковского — 1200 рублей ($18, €17) и Домодедово — 1300 рублей ($20, €18).

В организации полагают, что указание «справедливой цены» поможет исключить обман иностранцев и других гостей столицы, когда таксисты выставляют счет на десятки тысяч рублей. К примеру, в августе 2019-го турист из Франции заплатил 25 тыс. рублей, чтобы добраться от Шереметьево до Four Seasons на Охотном Ряду . О случаях обмана туристов сообщалось и во время проведения чемпионата мира по футболу в прошлом году — например, московский таксист довез двух исландских болельщиков из аэропорта в центр за 50 тыс. рублей.

— В аэропортах по-прежнему присутствуют «бомбилы», хотя и стали активнее работать информационные стойки официальных такси. Это, к сожалению, не исключило полностью проблемы, — сказал «Известиям» глава ООП Илья Зотов. — Поступают жалобы, что консультанты на стойках предлагают цену в несколько раз выше, чем агрегаторы. Кроме того, стоимость указана только в рублях, мелким шрифтом.

Он добавил, что цель проекта — не только максимально упростить информирование, сделать его более доступным и понятным, но и согласовать среднюю стоимость поездки с таксомоторными организациями . По словам Ильи Зотова, идея уже обсуждается с крупнейшими компаниями по заказу такси, работающими преимущественно в столичном регионе.

— Проект «Справедливая цена», конечно, не убережет от «бомбил» на выходе. Но если никто не согласится ехать по предлагаемым ими баснословным тарифам, то им станет просто невыгодно отлавливать туристов у аэропортов , — уверен он.

В столичном департаменте транспорта сообщили «Известиям», что получили обращение организации, оно рассматривается.

Проблема, которой нет

В московских аэропортах идею общественной организации дополнительного информирования о стоимости такси восприняли скептически . В Шереметьево на стойках заказа такси уже указаны примерные цены с учетом зонирования , сказал «Известиям» представитель воздушной гавани. Он отметил, что сейчас такси также можно заказать через приложение любого агрегатора, где цена будет указана заранее. Кроме того, у путешественников есть возможность добраться до города по железной дороге на аэроэкспрессе за 450–500 рублей, добавил он.

В Домодедово сказали «Известиям», что проект по установлению «справедливой цены» с ними не обсуждали. В аэровокзале уже созданы условия, чтобы пассажир мог быстро и комфортно заказать такси по фиксированным тарифам , а цены опубликованы в открытом доступе, отметили в пресс-службе аэропорта. Там добавили, что в аэропорту действует система оповещения — объявления и плакаты — об опасности заказа такси у нелегалов.

такси аэропорт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

На сайте Домодедово пассажирам рекомендуют пользоваться услугами Gett (цены от 1600 рублей) либо такси «Домтранс» (от 2200 рублей). Портал Шереметьево рекомендует поездку на «Яндекс.Такси» (от 1000 рублей). Интернет-ресурс Внуково предлагает заказывать машину на стойках такси либо у компаний «Транс-Фри» и «Трансагентство Внуково» (цены не указаны).

Во Внуково, Жуковском и Международной ассоциации аэропортов (МАА) на запросы «Известий» не ответили.

Устаревший фикс-прайс

Предлагаемые ООП в качестве «справедливых» цены на таксомоторные перевозки сильно занижены — они находятся примерно на уровне 2013 года, заявил «Известиям» замруководителя общественного объединения «Таксист» Андрей Попков. По его словам, поездка из аэропорта до центра Москвы сейчас не может стоить меньше 1500 рублей.

Количество «бомбил» в России в ближайшее время может вырасти, как и стоимость поездки на такси, сказал «Известиям» эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Он пояснил, что при нынешних тарифах таксисты «едва сводят концы с концами», а 70% таксопарков вынуждены были прекратить работу из-за конкуренции с агрегаторами. Он также обратил внимание на новый законопроект о такси, который должен значительно ужесточить требования к перевозчикам. В том числе он предусматривает установку тахографов для контроля режима труда и отдыха водителей.

такси аэропорт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

У клиента, который сам согласился заплатить за проезд несколько десятков тысяч рублей, почти нет шансов добиться справедливости в правоохранительных органах, полагает адвокат коллегии «Центрюрсервис» Илья Прокофьев. Ведь гражданин добровольно заключил договор перевозки и оплатил услуги, поэтому состава уголовно наказуемого деяния полиция не усмотрит. По словам юриста, обращаться с жалобой следует в ФАС и Роспотребнадзор — это позволит привлечь перевозчика к административной ответственности. Правда, вернуть деньги, скорее всего, не получится.