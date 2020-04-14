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В Подмосковье проезд на такси будет возможен только по пропуску

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Жители Московской области с 15 апреля должны будут оформить цифровой пропуск для передвижения на такси. Соответствующее постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона.

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«Передвижение граждан с использованием легкового такси <…> допускается при условии обеспечения проверки наличия у пассажира цифрового пропуска, разрешающего передвижение по соответствующему маршруту», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о легковых такси, имеющих разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа на территории региона.

Пропуска смогут оформить те, кто ездит на работу или в магазин за продуктами, нуждается в срочной медпомощи, а также по другой веской причине.

Накануне в столичном департаменте транспорта сообщили, что пассажирам в Москве будут отказывать в поездках на такси при несовпадении маршрута с указанным в цифровом пропуске.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев объявили о введении в столичном регионе цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта. Пешеходам пропуска пока не нужны. Ограничения передвижения вводятся на фоне распространения коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в России количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 2 774. Всего в стране диагностировано более 21 тыс. случая заболевания, умерли 170 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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