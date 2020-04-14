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Число зараженных коронавирусом в России превысило 21 тыс.

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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За минувшие сутки в России количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 2774. Всего в стране диагностировано 21 102 случаев заболевания. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

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Всего случаи заражения зарегистрированы в 82 регионах страны. Больше всего новых инфицированных пациентов зафиксировано в Москве — 1489, Московской области — 460 и Санкт-Петербурге — 121.

Скончались 22 заразившихся. За весь период эпидемии умерло 170 человек, 1694 пациента выздоровели.

Ранее в этот же день академик РАН Виктор Малеев заявил, что Россия еще не достигла пика эпидемии коронавируса. Число заболевших, по его мнению, в Москве в итоге может превысить 20–25 тыс.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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